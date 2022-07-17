FESTİVALDE 4 KİLOMETRE KULAÇ ATIP, AKDAMAR ADASI'NA ULAŞTILAR - Son Dakika
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FESTİVALDE 4 KİLOMETRE KULAÇ ATIP, AKDAMAR ADASI'NA ULAŞTILAR

17.07.2022 17:36

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan 400 sporcu, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan 400 sporcu, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce 16- 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali' kapsamında bir araya gelen 400 sporcu, 4 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için 'Van Gölü mavidir, mavi kalacak' pankartları ile kulaç attı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte; parkuru bitiremeyen teknelere alınırken, diğerleri adaya ulaşmayı başardı. Akdamar Adası'na ilk ulaşan yüzücüler, Eren ve Emir Erdem isimli ikizler oldu. Van Gölü'nde ilk kez yüzdüklerini ve parkurun oldukça zorlu olduğunu belirten ikiz kardeşler, organizasyondan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'BEKLEDİĞİMDEN DAHA GÜZELDİ'

Bekir Semiz (58) de Van Gölü'nün korunması ve tüm dünyaya tanıtılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Semiz, "Etkinliğe Erciş ilçesinden katılıyorum. Beklediğimden daha güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Etkinlik sonrası yüzerek ya da tekneyle adaya ulaşan yüzücüler, ada turu yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da etkinliğe katılanlara ikramlarda bulundu. Etkinlik, 18 Temmuz Pazartesi günü Gevaş Altınsaç Mahallesi'nde yapılacak yürüyüş, yüzme ve dalış organizasyonuyla devam edecek.

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TIP ÖĞRENCİSİ DAMAT İLE MİMAR GELİNE VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KIR DÜĞÜNÜ TIP ÖĞRENCİSİ DAMAT İLE MİMAR GELİNE VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KIR DÜĞÜNÜ
Kaynak: DHA

Akdamar Adası, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FESTİVALDE 4 KİLOMETRE KULAÇ ATIP, AKDAMAR ADASI'NA ULAŞTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: FESTİVALDE 4 KİLOMETRE KULAÇ ATIP, AKDAMAR ADASI'NA ULAŞTILAR - Son Dakika
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