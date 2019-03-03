Festivalde 6 Ton Ekmek Arası Kefal Dağıtıldı

Muğla'da, kış turizmini hareketlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde 6 ton ekmek arası kefal dağıtıldı.

Muğla'da, kış turizmini hareketlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde 6 ton ekmek arası kefal dağıtıldı.



Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından Ortaca Belediyesi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının (MUTSO) katkılarıyla üçüncüsü düzenlenen Dalyan Kefal Balığı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.



Festival kapsamında ilk olarak Dalyan kanalı ve İztuzu sahilinde kefal avı yarışması yapıldı.



Yarışmanın ardından vatandaşlara yaklaşık 6 ton ekmek arası kefal dağıtıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği dağıtım sırasında stantlar önünde kuyruklar oluştu.



Etkinliğe katılan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dalyan denince akla Kral Mezarları ve caretta carettaların geldiğini ancak kefalın da unutulmuş en önemli değerlerden birisi olduğunu söyledi.



DALKO'nun, Dalyan kefalinin tanınmasını sağladığını ifade eden Gökcan, "Bu yıl Dalyan Kefal Festivalimizin üçüncüsü düzenleniyor. İnşallah bundan sonraki süreçte geleneksel hale gelir ve tüm Türkiye'ye hatta yurt dışındaki kitlelere de ulaşır. Yeryüzü cenneti Muğla ve en güzel yerlerinden birisi Dalyan'a herkesi davet ediyorum." dedi.



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de festivalin her geçen sene daha yoğun ilgi gören bir organizasyon olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Kefalin, Dalyan'ın önemli ürünlerinden birisi olduğunu belirten Karaçelik, şunları söyledi:



"Dalyan kefali, ülke çapında bilinen bir balık türü olmasına rağmen maalesef son yıllarda eski pazar payını kaybetmek üzereydi. Bunu göz önüne alarak DALKO, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği ile MUTSO'nun katkılarıyla Dalyan kefalini tekrar ön plana çıkarmak, pazar payını artırmak ve Dalyan'nın tanıtımını sağlamak amacıyla 3 yıl önce bu festivali düzenlemeye başladık. Bundan sonra da geleneksel hale gelecek ve uzun yıllar devam edecek bir festival olacağına inanıyorum."



Etkinlik kapsamında şarkıcılar Pamela ve Hakan Doğanay birer konser verdi.

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