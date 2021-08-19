19 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Festivalde 90'lara yolculuk

BURSA - 59. Uluslararası Bursa Festivali'nin 90'lar Pop Gecesi'nde efsane sanatçılar şarkılarıyla Bursa'yı salladı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Atış Yapı sponsorluğundaki konserde ilk olarak 90'lı yılların ünlü kadın pop sanatçısı Yonca Evcimik sahne aldı. Unutulmayan ve hayranlıkla dinlenen Kendine Gel şarkısıyla izleyenleri coşturan Evcimik, bitmeyen enerjisiyle seyircilerden büyük alkış aldı. Bir hafta önce annesini kaybeden Evcimik, "Annemi bir hafta önce kaybettim. Çok üzgünüm. Ancak Bursalılarla bu güzel gecede buluşma fırsatını kaçırmamak adına konsere katıldım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Evcimik, muhteşem performansının ardından annesinin mevlidine katılmak için Bursa'dan ayrıldı.

Evcimik'in ardından sahneye Mansur Ark çıktı. Yarim, şarkısıyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan sanatçı, "Sana Demedim mi? " şarkısını ise hayranlarıyla birlikte söyledi. 90'lı yılların en popüler pop grubu Grup Vitamin ise söyledikleri şarkılarla izleyenleri bir an olsun yerlerine oturtmadı.

Ferda Anıl Yarkın da şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Sanatçı, Sonuna Kadar, Zorlama Güzelim, Üzülme gibi akıllara kazınmış parçalarıyla dinleyenlerin gönlünde yeniden taht kurdu.

Gecenin son konuğu ise pop müziğin efsane isimlerinden Burak Kut oldu. Yılların eskitemediği bebek yüzlü sanatçı, söylediği şarkılarla hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Allah Korusun Nazarlardan şarkısıyla çıktığı sahnede performansıyla göz dolduran Burak Kut, seyircilerle birlikte sahnelediği interaktif müzik şovu ve söylediği Benimle Oynama şarkısıyla büyük beğeni topladı. Duygu yüklü parçası Bebeğim şarkısına izleyenlerin telefon ışıklarıyla eşlik ettiği sanatçı, bu muazzam geceyi organize eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'na teşekkür etti.

Konserin son bölümünde 90'lar Pop Gecesi' ne katılan tüm sanatçılar sahneye hep birlikte çıkarak izleyenlerle birlikte son şarkılarını seslendirip hayranlarına veda ettiler.

AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BKSTV Başkanvekili Ömer Kumova, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ile gecenin sponsoru Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, sanatçılara bu güzel konser için birer teşekkür plaketi verdi. Sanatçı Mansur Ark, tüm sanatçılar adına söz alarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a bu güzel geceye katkılarından dolayı teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI