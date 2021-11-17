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Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor - Son Dakika

Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor

17.11.2021 16:58

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festivali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festivali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 6 gün sürecek festivalde Sultanbeyli Belediyesi'nin 'Genç Fidanlarla Yeşeren Türkiye' projesi doğa için farkındalık oluşturdu.

Başkent Millet Bahçesi'nde 16-21 Kasım tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak olan festivale birçok belediye, sivil toplum kuruluşları ve yurdun dört bir yanından gelen gençler katılıyor. Müzik dinletileri, konserler, tiyatro, sinema, e-spor gibi birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği festivale, Sultanbeyli Belediyesi farklı bir projeyle katıldı.

'GENÇ FİDANLARLA YEŞEREN TÜRKİYE'

Sultanbeyli Belediyesi 'Genç Fidanlarla Yeşeren Türkiye' adını verdikleri proje kapsamında festival alanına stant kurdu. 'Yeşeren Türkiye' standını ziyaret edenler, dijital ekrana isimlerini yazarak canlı yayında yangından etkilenen bölgelere fidan dikebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen proje kapsamında, teknolojik imkanlar kullanılarak ilk gün Manavgat'ta, 17 Kasım'da Mersin Aydıncık, 18 Kasım'da Isparta Sütçüler, 19 Kasım'da Marmaris, 20 Kasım'da Aydın Karacasu ve 21 Kasım'da Sultanbeyli Aydos olmak üzere toplam 6 bölgede binlerce fidan toprakla buluşmuş olacak.

İnteraktif özelliğiyle öne çıkan 'Yeşeren Türkiye' standında gençler, canlı yayın bağlantısıyla kendi adlarına fidan dikiyor; doğa gençlerin elleriyle yeniden yeşeriyor. Özellikle yanan ormanların olduğu bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yerlere dikilen fidanlarla ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

Festivale katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Tüm dünya olarak maalesef iklim kriziyle karşı karşıyayız. Dünyamızın geldiği bu noktada iklim krizinin etkilerini azaltmaya dair çalışmalara öncelik vermekteyiz. Projelerimizin merkezinde ise özellikle gençlerimiz yer almakta. Üzerinde yaşadığı çevreye, doğaya saygı duyan ve doğayı koruyan faaliyetler yapan gençlerimizi tebrik ediyorum' dedi.

Yakın zamanda gerçekleştirilen Doğa İçin Yarışıyoruz etkinliğinde 1'inci olan Doğa Takımının da içinde yer aldığı projeleriyle ilgili konuşan Başkan Keskin, 'Sultanbeyli'de gençlerimiz çevre bilinciyle yetişiyor ve doğa için yarışıyor. Ülkemizin daha yaşanabilir, daha yeşil olması için önemli bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz için düzenlenen bu festivalde yine gençlerimizin böyle anlamlı bir çalışmaya imza atmaları bizi oldukça memnun etti. Yeşil vatanımızın koruyucusu gençlerimizi her zaman destekleyen ve yanlarında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ'NİN GENÇLİK PROJESİNE ÖDÜL

Festivalin açılış programı kapsamında yaptıkları projelerle başarılı olan belediyelere ödül verildi. Sultanbeyli Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin 'Geçmişin Birikimini Geleceğe Taşıyoruz' isimli projesi de ödüle layık görüldü. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor
Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor
Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor
Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor
Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Festivalde canlı yayınla gençler fidan dikiyor - Son Dakika


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