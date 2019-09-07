Festivalde gıda satışı yapan stantlar denetleniyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali devam ederken, festivalde gıda tanıtımı ve satışı yapan stantlar denetlendi.

Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel gıda denetim ekibi, Çubukabad Park ve Festival alanında festival süresince denetimlerini artırdı. Festival alanında oluşturulan ve ilçedeki esnaflar ile birlikte ilçe dışından da çeşitli illerin yöresel yemeklerin satışa sunulduğu yeme içme stantlarının olduğu bölümde denetimler sabah öğle ve akşam olmak üzere günde üç kere yapıldığı belirtildi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler ile halk sağlığını korumayı sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin denetimlerinde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili tutanak tutup iş yeri sahiplerinin uyarıldığını anlatan Ayten, "Ekiplerimiz tarafından festival alanında hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığı sürekli kontrol ediliyor. Festivalde ikram edilen ürünlerden, satışa çıkarılan ürünlere kadar hepsini denetliyoruz. Üretim yerlerinin hijyen koşullarına uyup uymadığından, kullanılan malzemelere kadar tam detaylı denetim yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte festivalimize gelen misafirlerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Tüm esnafımızla birlikte konuyla ilgili işbirliğimizi önemsediğimizi hatırlatır, standart dışı hizmet veren ve sağlık riski yaratan işletmelerin yasal işleme tabi tutuyoruz. Güzel bir festival geçirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Denetimlerimiz de hijyen, kalite, fiyatlar ön plana çıkıyor" dedi.

Ayten, öte yandan tarihi geçmiş ürünlerin ekipler tarafından imha edilmek üzere toplatıldığını da sözlerine ekledi.