Son Dakika Haberleri: Festivalde kaybolan genç, 14 gündür aranıyor
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Festivalde kaybolan genç, 14 gündür aranıyor

8 saniye önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan ve 14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci (29) için baraj gölü ile ormanlıkta arama çalışması sürdürülüyor.

Festivalde kaybolan genç, 14 gündür aranıyor, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan ve 14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci (29) için baraj gölü ile ormanlıkta arama çalışması sürdürülüyor. Havadan polis helikopteri destekli aramada, kokuya duyarlı eğitimli köpekler de kullanılıyor. 
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde bulunan Manavgat Barajı yakınlarındaki ormanlıkta 6 Haziran'da başlayan '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nde görevli Yıldırım Selim Özersinci, iddiaya göre, 10 Haziran sabahı arkadaşlarıyla tartışıp, ormanlığa doğru gitti. Geç olmasına rağmen dönmeyen Yıldırım Selim Özersinci'nin arkadaşları, bir süre sonra jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, Özersinci'nin elbiseleri ve kişisel eşyaları baraj gölüne inen patika yolda bulundu. Yıldırım Selim Özersinci, 14 gündür bulunamazken, arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Çalışmalara Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK), Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ekipler katıldı. Yıldırım Selim Özersinci, 11 Haziran'dan bu yana JAK, SAK, Sahil Güvenlik, jandarma komando, deniz polisi, itfaiye, AKUT ve İHH ekipleri tarafından baraj gölünde ve karada arandı. Havadan polis helikopteri destekli aramada, kokuya duyarlı eğitimli köpekler de kullanılıyor. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:49 Kaynak: DHA
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