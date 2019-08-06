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Festivalde 'Köfte Yeme Yarışması'

20 dakika önce

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, 'Köfte Yeme Yarışması' düzenlendi.

Festivalde 'Köfte Yeme Yarışması', System.String[]
SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, 'Köfte Yeme Yarışması' düzenlendi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri dolayısıyla valilik ve belediye tarafından Sivaslıların buluşturulması için 'Gardaşlık Festivali' gerçekleştirildi. Etkinliklere katılanlar, 2'nci günde düzenlenen çeşitli programlarla eğlenceli vakit geçirdi. Tarihi Buruciye Medresesi önünde, 'Köfte Yeme Yarışması' düzenlendi. Sivaslılar, 58 saniyede 8 köfte yiyebilmek için kıyasıya yarıştı. 10 kişinin katıldığı yarışmada Tahir Sığırcı, 55 saniyede tabağındaki 8 köfteyi yiyerek, 1'inci oldu. Tahir Sığırcı'ya, protokol üyelerince Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı pulu hediye edildi. Etkinlikler, Kongre Müzesi bahçesinde Selçuklu Okçuluk Kulübü'nün ok atışı gösterisiyle devam etti.


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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:15 Kaynak: DHA
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