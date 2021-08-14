Festivalde muhteşem düet - Son Dakika

14 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Festivalde muhteşem düet

Bir yıllık aradan sonra sanatseverlerle buluşan Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen rüzgarı esti.

BURSA - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 59. su gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sahne aldı.

Konser, alkışlar arasında sahne alan ünlü yorumcu Cem Adrian'ın, seslendirdiği "Sen Benim Şarkılarımsın" parçası ile başladı. İkinci şarkısı Mutlu Yıllar'ın ardından Adrian, sahneye Türkiye'nin ünlü jaz vokali Melis Sökmen'i davet etti.

Tesadüfen giydikleri turkuaz yeşili kıyafetlerle "Bursa'ya yeşil yakışır" diyerek Bursalı sevenlerinden büyük alkış alan ikili, seslendirdikleri duygu yüklü parçalarla Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda adete ılık bir rüzgar estirdiler. "Ben Seni Çok Sevdim" şarkısında yaptıkları muhteşem düet ile seyircilerin gönlünde adete taht kuran ikili, yorumladıkları yabancı şarkılarla da beğeni topladı.

Konsere solo devam eden Cem Adrian, kendine has yorumuyla söylediği, türkülerle izleyenleri mest etti. Kendilerini hayranlarıyla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Cem Adrian, bu organizasyona ve sanatçılara verdiği değer nedeniyle Başkan Aktaş için seyircilerden alkış istedi. Adrian, Bursa ile ilgili çok anısı olduğunu ama bu geceyi en güzel hatıralarının arasına yazacaklarını sözlerine ekledi.

Sıkı pandemi tedbirleri

Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konser öncesi ikilinin hayranları uzun kuyruklar oluşurken, seyirciler Açıkhava Tiyatrosu'na pandemi tedbirleri ve HES kodu kontrolü ile alındı. BKSTV Yönetim Kuruluı Başkanı Özer Matlı ile Başkan Yardımcısı Ömer Komuova ve BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik sanatçılara birer teşekkür plaketi verdi. Başkan Matlı, Bursalı sanatseverlere yaşattıkları bu güzel akşam için sanatçılara teşekkür etti.

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