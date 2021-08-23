Festivalde Ödül Dolu Gece - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Teknoloji Festivali kaldığı yerden devam ediyor. Festivalin üçüncü günü olan 22 Ağustos Pazar gününde; Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ve festival alanında düzenlenen Drone Yarışması 2. Tur, Model Uçak Yarışması, Kâğıt Uçak Yarışması 1.Tur, Akıl Oyunları Yarışması 1. Tur ve Müzik yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

ENERJİDE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI ANLATILDI

Teknoloji Festivali'nin bir diğer ayağındaki kariyer söyleşileri kapsamında gençleri birçok farklı isimle buluşturan İnegöl Belediyesi, Pazar gecesi saat 20.30'da Enerji Bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanı Aziz Kömürcü ile kariyer söyleşisi gerçekleştirdi. Kömürcü, son zamanlarda Türkiye'nin enerji alanında attığı yerli ve milli adımları anlatarak gençleri aydınlattı. 1 saat süren söyleşide Aziz Kömürcü dinleyicilerden gelen soruları da cevapladı. Söyleşi sonrası Ak Parti İlçe Yöneticisi Mehmet Önem Bozoğlu Aziz Kömürcü 'ye plaket takdim etti.

CATWORK'TEN UNUTULMAZ KONSER

Gençlere özgü konseptiyle düzenlenen İkinci Teknoloji Festivali'nde gençlerin takip ettiği Catwork DJ ekibi, saat 21.30'da sahne alarak şarkılarıyla unutulmaz konser yaşattı. Gençler Catwork ekibinin şarkılarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

DERECE ALAN YARIŞMACILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festival kapsamında yapılan yarışmalarda derece alan yarışmacılara konser sonrası ödülleri takdim edildi.