Festivalde "şiddet" uyarısı - Son Dakika
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Festivalde "şiddet" uyarısı

09.10.2022 10:33
Festivalde "şiddet" uyarısı

Adana'da polis, kentte bu yıl 6.'sı organize edilen; 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stant açtı.

Adana'da polis, kentte bu yıl 6.'sı organize edilen; 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stant açtı. Ekipler, festivale gelen kadınlara KADES'i tanıtıp, cep telefonlarına yükledi; onlara muhtemel bir şiddet olayına karşı ne yapmaları gerektiğini anlatırken, erkeklere de 'kadına el kalkmaz' uyarısında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Adana Valiliği tarafından, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu yıl 6'sı düzenlenen; Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi.

Festival çerçevesinde stant açan polis, burada Adana ve çevre illerden gelen kadınları, şiddet olayları konusunda bilgilendirip, bu tür durumlarda neyi nasıl ve ne şekilde yapmaları gerektiğini anlattı. 'Kadın Destek Programı'nı (KADES) da tanıtan ekipler, bağlantı kurdukları kadınların cep telefonlarına söz konusu programı yükletip, aktif hale getirmelerini de sağladı.

Festivale eş ve çocuklarıyla birlikte gelen erkekleri de; 'Kadına el kalkmaz' yönünde bilgilendirme de bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, festival alanında el ilanı ve broşürler de dağıtarak, kadına ve aile içi şiddete karşı çalışma yaptı.

'6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılan, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de polisin açmış olduğu standı ziyaret ederek, burada görevli polis memurlarıyla ayaküstü sohbet etti. Doğan İnci, "Her durumda ve her yerde şiddetin karşısındayız. Mağdurun yanında saf tutarken, toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddete 'dur' diyoruz" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, KADES, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Festivalde 'şiddet' uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Festivalde "şiddet" uyarısı - Son Dakika
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