Son Dakika Haberleri: Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi
Son Dakika Güncel Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi - Son Dakika

Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi

6 saat önce

ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ve Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci gününde, Türk Müziği enstrümanlarından ud ve saz ile birlikte gitar tınıları yükseldi.

Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi, System.String[]

ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ve Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci gününde, Türk Müziği enstrümanlarından ud ve saz ile birlikte gitar tınıları yükseldi.


Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunları Derneği'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, gitar-saz kardeşliğine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci günü, Neşet Ertaş Kültür-Sanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva Kültür-Sanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk'ün ud ve sazla Türk Müziği performansı ile başladı.


Daha sonra, Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu ve Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan saz, 2013'te İspanya-Linares'te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar Yarışması'nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal da, gitarla ortak dinleti sundu.


Gitar-saz kardeşliği gecesi, Andres Segovia 'onur madalyası' sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ile Özcan Dal'ın konseri ile sona erdi. Kanneci ve Dal'ın performansı büyük beğeni topladı. Kanneci ve Dal, 'Yiğidim Aslanım'ı, Türkan Şoray Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran Antalyalı sanatseverlerce ayakta alkışlandı.


Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Murat Şimşek, gitar-saz kardeşliği gecesinde sahne alan Kanneci, Doç. Dr. Öztürk, Türkdoğan ve Dal'ı kutladı ve günün anısına plaket sundu.


8'inci Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin finali 23 Kasım Cumartesi günü (Bugün) saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde olacak. Festivalin son gününde; adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]