Son Dakika Haberleri: - Festivalde Yangın Çıktı, Binlerce Kişi Tahliye Edildi
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- Festivalde Yangın Çıktı, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

8 saat önce

- Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildiZAGREB - Hırvatistan'da düzenlenen bir müzik festivalinde alana yakın noktada yangın çıkması sonucu binlerce kişi tahliye edildi.

- Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi
ZAGREB - Hırvatistan'da düzenlenen bir müzik festivalinde alana yakın noktada yangın çıkması sonucu binlerce kişi tahliye edildi.
Hırvatistan'ın Pag adasında düzenlenen etkinlikte alana yakın bir noktada orman yangını çıktı. Binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis yangının kontrol altına alındığını belirtirken ölü ya da yaralı olmadığını aktardı. Yangının nedeni henüz bilinmezken şiddetli rüzgar sonucu yayıldığı aktarıldı. Festivalde ABD'li rap sanatçısı Tyga ve İngiliz rapçi Stefflon Don da bulunuyordu.
- Festivalde Yangın Çıktı, Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Hırvatistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:23 Kaynak: İHA
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