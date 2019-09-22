Son Dakika Haberleri: Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
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Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

39 dakika önce

Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları son kez havalandıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları son kez havalandı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in son gününde de Solo Türk'ün uçuşunu vatandaşlar ilgi ile izledi. Solo Türk'ün ardından havalanan Türk Yıldızları'nın gösterisi ise nefes kesti. TEKNOFEST'te son uçuşlarını yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
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