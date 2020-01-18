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Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu
6 saat önce
Özelde 3 bin yıllık geçmişini bugünlere kadar taşıyabilen Safranbolu'da, genelde Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve geleceğe taşınması amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan, 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve...
Özelde 3 bin yıllık geçmişini bugünlere kadar taşıyabilen Safranbolu'da, genelde Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve geleceğe taşınması amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan, 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmalarına şimdiye kadar yaklaşık 78 bin eserle başvuruda bulunuldu.
Her yıl dereceye giren belgesel dalında 9, fotoğraf alanında da 6 esere ödüllerin verildiği festival sayesinde oluşan belgesel ve fotoğraf arşivi, adeta hazineye dönüşmüş durumda.
İlçedeki tarihi Muallimler Birliği binasında yer alan Belgesel Film Müzesi ve Akademisi'nde korunan eserler, aynı binada özel yapılmış cep sinemalarda izlenebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:03
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