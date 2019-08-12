Son Dakika Haberleri: Festivaller şehri Artvin'de yılda 84 festival yapılıyor
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Festivaller şehri Artvin'de yılda 84 festival yapılıyor

48 dakika önce

Festivaller şehri Artvin'de yılda 84 festival yapılıyorARTVİN - 315 köyü, 9 ilçesi bulunan Artvin'de, yılda farklı tarihlerde 84 festival yapılıyor.

Festivaller şehri Artvin'de yılda 84 festival yapılıyor
ARTVİN - 315 köyü, 9 ilçesi bulunan Artvin'de, yılda farklı tarihlerde 84 festival yapılıyor.
Artvin'de özelikle yaz aylarında Kültür sanat festivalleri kapsamında bir birinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Köy ve yayla şenliklerinin yanı sıra uluslararası olmak üzere farklı tarihlerde 84 festival düzenleniyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen başta boğa güreşleri, olmak üzere, insan güreşleri, yayla festivalleri ve köy şenlikleri adı altında farklı kültürlerden çok sayıda insan bu festivallerde bir araya geliyor. Önceden belirlenen festival tarihlerinde bölge halkı festivalin düzenlendiği alanda bir araya gelerek bazen iki gün, bazen dört olmak üzere gerçekleşen şenliklerde doyasıya eğleniyor.
Artvin'in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşlerine yılda yaklaşın 30 bin kişi katılıyor.Gelenekselleşen festivallerin tek amacı, geçmişten gelen kültürü yaşatmak olsa da düzenlenen festivaller şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.
Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:42 Kaynak: İHA
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