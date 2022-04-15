"Festivaller Şehri" Edirne, unvanını ödülle taçlandırdı - Son Dakika
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"Festivaller Şehri" Edirne, unvanını ödülle taçlandırdı

15.04.2022 12:18
"Festivaller Şehri" Edirne, unvanını ödülle taçlandırdı

Edirne son aylarda etkinlik takvimine eklediği yeni festivallerle turizmde gücünü artırmaya çalışıyor.

Edirne son aylarda etkinlik takvimine eklediği yeni festivallerle turizmde gücünü artırmaya çalışıyor.

İnanç, deniz, kültür ve gastronomi turizminde öne çıkan Edirne, çeşitli organizasyonlarla turizmden alacağı payı artırmak için çaba sarf ediyor.

Asırlık festivallere yenilerinin eklendiği kentte, yılın çoğu ayında bir festival yapılıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve baharın neşeyle karşılandığı Kakava Hıdrellez Şenlikleri sayesinde kent on binlerce turisti ağırlıyor.

Bunlar dışında Edirne ciğerinin tanıtıldığı ve uluslararası bandoların ezgileriyle müzikal bir hava katılan Bando ve Ciğer, Meriç Nehri'nin sularında bir kuğu gibi süzülen küreklerin yarıştığı Meriç Kano Kürek, 20 dekarlık arazide mor turizmin başlatıldığı Lavanta Festivali, meşhur Karaağaç kabağının tanıtıldığı Kabak Festivali ve tarihi tren garının büyüleyici atmosferinde düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali de kente ziyaretçi çekiyor.

Bu yıl festivallere yenileri eklenirken, el sanatlarından müziğe, gastronomiden eğlenceye geniş bir yelpazede sunulacak festivallerle bahar, yaz ve sonbahar ayları Edirne'de dolu dolu geçecek.

Edirne Cadde Fest1, 9/8 Festival Altineller El Sanatları Festivali, Uluslararası Balkan Halk Dansları Festivali, Uluslararası Gastronomi Festivali, Edirne Peynir Günleri Festivali, Uluslararası Balkan Sokak Müziği Festivali, Seferad Yemekleri Festivali gibi festivaller hem damağa hem de kulağa hitap edecek.

-"Yılın Festival Şehri"

Bu arada Edirne, iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane tarafından dün İstanbul'da düzenlenen "Yıldız Ödülleri" programında "Yılın Festival Şehri" ödülünü aldı.

İstanbul'da dün akşam düzenlenen törende ödülü İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk aldı.

Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, şehri ünlüleriyle tanıttığı iç turizmi geliştirmeye yönelik Rotahane Projesi 'ni başlattığını anımsatarak, proje kapsamında da şehirlerin ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Edirne'nin "Yılın Festival Şehri" ödülünü aldığını ifade eden Soytürk, "Ödül bizi onurlandırdı, festivaller şehri, kadim şehir Edirne adına çok gururlandık, destek veren paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Soytürk, bu yıl kent festival takvimine yeni festivaller eklendiğini belirtti.

Festivaller Şehri Edirne, unvanını ödülle taçlandırdı

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Meriç Nehri, Gastronomi, Festival, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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