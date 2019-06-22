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Festivaller "Tangerine Dream" ile başlıyor

58 dakika önce

Bodrum'un yerel değerlerini öne çıkartmak için yola çıkan Kraft Yaşa festivalleri 6-7 Temmuz'da düzenlenecek olan "Tangerine Dream" ile başlıyor.

Festivaller
Bodrum'un yerel değerlerini öne çıkartmak için yola çıkan Kraft Yaşa festivalleri 6-7 Temmuz'da düzenlenecek olan "Tangerine Dream" ile başlıyor.

Bodrum'da geçtiğimiz sonbaharda Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras'ın öncülüğünde gerçekleşen Bodrum Kraft Fest'in ardından kurulan Bodrum Kraft Yaşa etkinlikler serisi, Temmuz ayında başlıyor. Ortakent Yahşi sahilinde bulunan etkinlik alanında gerçekleşecek etkinliklerin ilki "Tangerine Dream", Bodrum'un bu günlere gelmesinde katkısı olan Bodrum Mandalinasının önemine vurgu yapmayı amaç ediniyor. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın desteği ile gerçekleşecek olan etkinlik eğlencenin yanı sıra, oyunlar ve workshoplarla farklı bir hafta sonu vadediyor. Bodrum'da bulunan seçme-kraft lezzetlerden oluşan yeme içme alanı, aynı anda birbirinden farklı lezzetleri bir arada sunuyor.

Bodrum'da birçok başarılı girişime imza atan ve yerel değerleri yaşatmak için çabalayan Mustafa Yavaş ve Meral Kurt'un öncülüğünde kurulan Kraft Yaşa, alanlarında tecrübeli isimlerle birlikte hareket ediyor. Bodrum'da yerel imkanlarla üretilip, Türkiye'ye ve dünyaya ürün gönderen birçok markanın bulunduğunu ifade eden Yavaş, " Bizler bu kasabada yaşayan insanlar olarak, kasabamızın dokusunu, kendine özgü ürünlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Bunu yaparken de zanaatçılarımız tarafından üretilen el ürünü yerel değerlerimizi ön plana çıkartmalı ve kendi yağıyla kavrulan esnafımızı desteklemeliyiz. Bizim en önemli misyonumuz herkesin bu güzel yerel ve kendine özgü dokudan yararlanması. Kraft Yaşa'yı oluştururken Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Kocadon destek vererek bizleri cesaretlendirdiler. Bu yaz başlayan etkinlikler serisi Ekim ayına kadar devam edecek. Her bir etkinlikte Bodrum'dan bir parça ön plana çıkacak ve etkinliklerin tamamında Bodrumlu yerel işletmeler ve üreticiler yer alacak. Güzel müzikler, lezzetli yemekler, eğlenceli oyunlar ve eğitimlerle misafirlerimize keyifli anlar yaşatmak istiyoruz." dedi.

6-7 Temmuz'da gerçekleşecek olan Tangerine Dream etkinliklerinde ana tema Bodrum Mandalinası. Alana getirilen mandalina ağaçları arasında kurulacak stantlar ve workshop alanlarında gün boyu birçok etkinlik düzenlenecek. Oyunlar ve eğlenceli yarışmaların yanı sıra yeme içme alanında birbirinden değerli lezzetler misafirlerin beğenisine sunulacak. DJ' lerin müzikleri eşliğinde gün boyu devam edecek etkinlikler gece yarısı sona erecek. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
Kraft, Bodrum, Magazin
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