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Festivallere hazırlanan "Eflatun" filminin tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika

Festivallere hazırlanan "Eflatun" filminin tanıtım videosu yayınlandı

02.02.2022 15:31
Festivallere hazırlanan "Eflatun" filminin tanıtım videosu yayınlandı

Yeni tip koronavirüs salgını öncesi çekimleri tamamlanan "Eflatun" filminin tanıtım videosu yayınlandı.

Yeni tip koronavirüs salgını öncesi çekimleri tamamlanan "Eflatun" filminin tanıtım videosu yayınlandı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bursin'in yer aldığı yapımın, ulusal ve uluslararası festivallere katılması planlanıyor.

İlk uzun metrajlı filmine imza atan Cüneyt Karakuş'un senaryosunu da kaleme aldığı yapım, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'ta CGV Mars Dağıtım Ödülü'ne değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapım desteği alan filmde, VFX, 2D, 3D, özel ses efektleri, reel görüntüler ve animasyonları bir arada kullanılarak görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçiminin somutlaştırması amaçlandı.

Kerem Bursin'in "Oflaz", İrem Helvacıoğlu'nun da "Eflatun" karakterini canlandırdığı filmde ayrıca Nazan Diper, Erman Okay, Yıldız Kültür, Melisa Akman, Semiha Bezek, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Roza Çelik rol aldı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur. Bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur."

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İrem Helvacıoğlu, Cüneyt Karakuş, Kerem Bürsin, Eflatun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Festivallere hazırlanan 'Eflatun' filminin tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Festivallere hazırlanan "Eflatun" filminin tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika
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