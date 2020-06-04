Festivallerle dolu bir yazın ardından kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak - Son Dakika

Festivallerle dolu bir yazın ardından kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, normalleşme dönemiyle yaz sezonunda düzenlenecek sanat etkinliklerini ve 2020-2021 sanat sezonunun ayrıntılarını anlattı.

Festivallerle dolu bir yazın ardından kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, normalleşme dönemiyle yaz sezonunda düzenlenecek sanat etkinliklerini ve 2020-2021 sanat sezonunun ayrıntılarını anlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tiyatro, opera ve bale ile Bakanlığa bağlı senfoni orkestralarının mart ayında perdelerini kapattığını hatırlatan Yavuz, sanatçılar açısından en kötü durumun seyirci ile buluşamamak olduğunu dile getirdi. Yavuz, normalleşme dönemi ile açık hava mekanlarını etkin bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.


Kamyon tiyatrosu, 1 Temmuz'da çocuklar için yollarda olacak


Devlet Tiyatrolarınca 8 aydır yürütülen "kamyon tiyatrosu" projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Yavuz, bir kamyonu açıldığında çok büyük bir tiyatro sahnesi olabilecek hale getirdiklerini, projenin yatırım ve üretim sürecini tamamladıklarını aktardı. Yavuz, şöyle devam etti:


"Kamyon tiyatrosu ile 1 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 50 günlük süreçte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 25 ilde 57 ilçeye gideceğiz. Dört tane çocuk oyunumuzu hiç tiyatroya gidememiş, en ücra köşelerdeki, ilçelerimizdeki çocuklarımızla buluşturacağız. Bunu açık havada valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla iş birliği halinde yapıyoruz. Biz kamyonu sahne haline getirdik. Profesyonel bir sahne haline getiriliyor, basit bir şey değil. Açık havada çocukların tiyatro izleyebilecekleri etkinlik serisi olacak."


Kamyon tiyatrosu projesini Ankara'dan başlatacaklarını ve Başkent'in dezavantajlı iki ilçesinden iki mahalle seçtiklerini anlatan Yavuz, Konya Devlet Tiyatrosunun da açık havada yapılacak özel bir başka proje gerçekleştireceğini, Konya'daki il, ilçe ve köylerde çocuk oyunlarını sahneleyeceğini dile getirdi.


Ankara'da açık hava tiyatrosu, Bodrum'da konserler


Devlet Tiyatroları Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi'nde açık havada bir sahne kuracaklarının müjdesini Başkentlilere veren Yavuz, "Temmuz ayı içerisinde Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi'nde düzenli olarak tiyatro temsillerimiz gösterilecek. Ankaralılara yaz akşamları açık havada tiyatro izleteceğiz. Kültür sanatın insan psikolojisine çok büyük faydası var. İyi bir moral olacağını düşünüyorum." dedi.


Bodrum'da geçen yıl başlayan açık hava etkinliklerinin bu yıl da devam edeceğini bildiren Yavuz, Bodrum Kalesi'nde ve Antik Tiyatro'da 10 konser, 3 tiyatro gösterisiyle yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturacaklarına dikkati çekti.


Yavuz, etkinlik programının belirlendiğini, 12 Temmuz'da Ankara Devlet Tiyatrosunca Reis Bey, 26-27 Ağustos'ta Bursa Devlet Tiyatrosunca Akide Şekeri, 7-8 Eylül'de İzmir Devlet Tiyatrosunca Kantocu oyununun sunulacağına işaret ederek kültürle sanatın buluştuğu yerler olan antik kentlerde de çalışma içerisinde olduklarını söyledi.


Efes, Bodrum ve Aspendos bale ve opera festivalleri yapılacak


Devlet Opera ve Balesince seyirciyle buluşturulan, yerli ve yabancı sanatseverlerin zevkle takip ettiği opera ve bale festivallerinin bu sene yapılacağının müjdesini sanatseverlere veren Yavuz, şu bilgileri paylaştı:


"Tarihleri değiştirdik pandemiden dolayı ve ilk kez ilan ediyoruz. Festivallerimizi yapıyoruz. 17- 29 Temmuz'da Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile başlatıyoruz festivallerimizi. 4-18 Ağustos tarihlerinde 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalini, 1-22 Eylül tarihleri arasında da Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalimizi yapacağız. Bu sene uluslararası katılım çok fazla olamayacak. Altı Devlet Opera ve Balemiz var. Performansları çok yüksek eserler var. 11. İstanbul Opera Festivalimizi de 23 Eylül- 5 Ekim tarihlerine aldık. Efes, Bodrum, Aspendos açık havada, İstanbul için de seçenekleri araştırıyoruz. O tarihe kadar, pandemi ile süreç nasıl ilerleyecek ona da bakacağız. Festivallerde kopukluk olmasını istemedik, gerçekleştireceğiz. Tabii Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun yayınlamış olduğu bütün tedbirlere uyarak. Fiziksel mekanlarımızı da buna uygun hale getiriyoruz."


Tiyatro, opera ve konser salonları pandemi sürecine hazır


Yavuz, Bakanlığa bağlı bütün sanatsal tesislerde, tiyatro sahneleri, konser salonları, opera ve bale salonlarının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni sezon için hazırlandığını vurguladı.


Salonlar için protokol hazırlayarak iklimlendirme ve klima koşullarını iyileştirdiklerini, seyirci sayısını, seyircilerin salonlara nasıl kabul edileceğini belirlediklerini, genel hijyen kurallarını üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Yavuz, üç genel müdürlük ve bütün sanat kurumları için bütün kuralların yeni baştan yazıldığını, sanatçıların sağlıklarını koruma, mesafelerin belirlenmesi, temsillerin öncesinde ve sonrasında kaç saat boşluk bırakılacağı, kaç saat temizlik yapılacağı gibi önemli iyileştirmeler yaptıklarını aktardı.


Salonlar yüzde 50 kapasite ile kullanılacak


Yavuz, şunları kaydetti: "Şu anda yine sağlık koşullarının ve pandeminin gidişatına bakılacak ama hedefimiz salonlarımızı yüzde 50 kapasite ile kullanmak. Girişte, çıkışta hangi tedbirlerin alınacağına karar verildi. Salonlarımız, bu anlamda hazırlık sürecine başladılar. Hedefimiz, bunu ilk kez duyuruyoruz, sanat sezonunu 1 Eylül'de başlatmak. Kaybettiğimiz 3 ayı telafi etmek istiyoruz. Seyirci ile buluşturamadığımız pek çok eserimiz vardı. 1 Eylül'de başlayalım ki seyircimize bir an önce kavuşalım. Hem sanatçımızı hem seyircimizi koruyan hijyen koşulları, fiziksel koşulları artırılmış ortamlarda sahnelerimizde olacağız. Salgın tüm dünyada sorun olmaya devam ediyor ama hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Tedbirlerimizi artırıyoruz. Tedbirlerimizi alarak, sosyal anlamda birlikteliğimize devam etmemiz gerekiyor. Kültür sanat ve turizm kıymetli. Güvenli ortamlarda faaliyetlerimizi yapacağız. Devletimiz, her türlü ortamda imkanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş durumda. Biz de Bakanlık olarak bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz."

Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:36 

Son Dakika Kültür Sanat Festivallerle dolu bir yazın ardından kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak - Son Dakika

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