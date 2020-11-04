Son dakika gündem: Festus Okey'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa - Son Dakika

Son dakika gündem: Festus Okey'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

04.11.2020 18:15
Son dakika gündem: Festus Okey'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Nijeryalı Festus Okey'in Beyoğlu Polis Merkezi'nde 13 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Nijeryalı Festus Okey'in Beyoğlu Polis Merkezi'nde 13 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık polis memurunun 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Nijeryalı Festus Okey'in Beyoğlu Polis Merkezi'nde 13 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin Yargıtay'ın bozma ilanının ardından yeniden görülen davada yargılamaya devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cengiz Yıldız katılmazken, Festus Okey'in annesi Love Odachimere Ogu ve ağabeyi Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatları ile sanık avukatı katıldı.

SAVCILIK MÜTALAASINI SUNDU

Mütalaasında, sanığın suç tarihi olan 20 Ağustos 2007 tarihinde Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri vekili olarak görev yaptığını kaydeden savcılık, saat 18.00 sularında görevli arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Sakızağacı Caddesi taksi durağında şüphelendikleri maktul Festus Okey ile arkadaşının bir şey sakladıklarını anlamaları üzerine üst araması yaptıklarını, maktul üzerinde kokain bulunması üzerine iki şüpheliyi karakola getirdiklerini belirtti.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık mütalaasında, maktulün üst aramasından sonra giyinirken, kapıya doğru giden sanığın belindeki beylik tabancasını almak istemesi üzerine her ikisinin de silahı kavradığını, maktulün dizlerinin üzerinde yerde, sanığın ise ayaktayken tabancanın ateş aldığı ve maktulün sol köprücük kemiği yanından yaralandığı kaydedildi. Sanığın mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini anlatan savcılık, 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, son savunmaların tamamlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'i, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti. Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu 'taksirle öldürmek' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti. Kararda, 'Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına' ifadeleri kullanılmıştı.

(İHA)

Son dakika gündem: Festus Okey'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

Polis Merkezi, Beyoğlu, Polis, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Festus Okey'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa - Son Dakika


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