Fetex Turizm Fuarı 10. kez kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetex Turizm Fuarı 10. kez kapılarını açtı - Son Dakika

Fetex Turizm Fuarı 10. kez kapılarını açtı

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) bu yıl 10. kez kapılarını açtı.

Fetex Turizm Fuarı 10. kez kapılarını açtı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) bu yıl 10. kez kapılarını açtı.


Çamköy Mahallesi'ndeki Bekir Eser Çamköy Semt Pazaryeri'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan fuarda, 10 firma stant açtı. Fethiye Belediyesinin ev sahipliğinde Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Ticaret ve sanayi Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 10. Kez kapılarını açan fuar ilk gün yoğun ilgi gördü.


FETEX'in açılışına Fethiye Kaymakamı Muzzaffer Şahiner ve sivil toplum örgütü temsilcileri yaparken davetliler de yoğun ilgi gösterdi.


Fuarın açılışında konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, dünyanın birçok ülkesindeki korona virüs salgınının neden olduğu krizin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi. Avrupa genelinde insanların korona virüs nedeniyle kapalı ortamlarda kaldığını anlatan Şahiner, "Şu anda ülkemizde bu tehlikenin olmaması bizim için büyük fırsat. Turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp bölgemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm hazırlıklarımız ve çalışmalarımız bu yönde." dedi.


Fuarın 7Mart'ta sona ereceği belirtildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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