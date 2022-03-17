Fethi Başağa, BM'nin Libya'daki seçimlere dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Fethi Başağa, BM'nin Libya'daki seçimlere dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

17.03.2022 23:44
Fethi Başağa, BM'nin Libya'daki seçimlere dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladı

Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun, seçimlerin bölünme ve çatışmalar ışığında gerçekleşemeyeceğine dair açıklamasını...

Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun, seçimlerin bölünme ve çatışmalar ışığında gerçekleşemeyeceğine dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fethi Başağa, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, iki milyondan fazla Libyalı seçmenin umutlarını yerine getirmek için cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo'nun BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Başağa, "Libya'nın sadece bir bölgesinde yapılacak seçimlerin Libyalılar arasında bölünme ve anlaşmazlıkların oluşmasına yol açabileceğini vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DiCarlo dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki brifinginde, Libyalı taraflara sorumluluk üstlenmeleri ve barışçıl bir çözüm için BM'nin çabalarına destek verme çağrısı yaparak, ülkenin batısında silahlı gruplar arasında giderek artan "tehditkar söylemler" gözlemlediklerini söylemişti.

Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, seçimlerin bölünme ve çatışmalar ışığında gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Temsilciler Meclisi, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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