Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi - Son Dakika
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Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi

01.07.2022 00:30
Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa başkent Trablus'a zorla girme tehdidinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa başkent Trablus'a zorla girme tehdidinde bulundu.

Huna el-Asıma haber sitesine göre Başağa, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti bakanlarından kenti terk etmelerini istedi.

Başağa, "Başkente girmem yakın olduğu için Ulusal Birlik Hükümeti bakanlarının Trablus'tan güvenli bir şekilde ayrılmaları için fazla zaman kalmadı." ifadesini kullandı.

Başağa'nın çağrısı "Trablus'a silah zoruyla giriş tehdidi" olarak değerlendirildi.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmadı Libya Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Kaynak: AA

Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi - Son Dakika
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