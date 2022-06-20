Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı

20.06.2022 21:57
Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, ülkeyi ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarından kurtaracak yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, ülkeyi ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarından kurtaracak yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Başağa yaptığı yazılı açıklamayla, yol haritasının hangi konuları kapsadığına dair bilgi verdi.

Yeni yol haritasına göre Başağa, "on yıllık bir kaosun ardından ülkeyi seçimlere götürecek bir dizi önlem alacağını ve en kısa zamanda devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çalışacağını" belirtti.

Başağa ayrıca, seçimler için gerekli adımları atacak, zaman çizelgeleri ve teknik işler üzerinde çalışacak "Seçmenler ve Seçim İşleri Yüksek Koordinatörlüğü" kuracaklarını ifade etti.

Yol haritası kapsamında ekonomik kalkınma sözü de veren Başağa, bunun gerçekleşmesi için temel hizmetlerde istikrar ve finansal hesap verebilirlik açısından bazı değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Başağa son olarak, güvenliğin sağlanması, seçimlerde oy kullanma hakkının herkes için garanti altına alınması ve petrol üretiminde istikrar sağlanması gerektiğini kaydetti.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da bir süredir iki ayrı hükümet bulunuyor.

Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

????? ??? ?????? ??? ???? ???? ?? ????? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ???? 89.6 ????? ????? ???? (20 ????? ?????)? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ??? (???).

?????? ????? ?? ????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????? ???????? ???? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ????/ ???? ??????.

????? ???? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ??????? (????? ??????? ??????- ???) ????? ?????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ???? ????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ??????????.

???? ??? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? (????? ???????) ?????? ??????? ???????? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ??????? ????? ???? ??? ?????????? "?? ???? ??? ????".

?????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ?? ???? ??????? ??????? ???????? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ???????? ??? ????? ????? ?????? ????? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????????.

???? ?????? ?????? ????? ??? ???????? ???? ???? ???? ??"??? ?????? ???????? ???????".

YORUMLAR
500
BM Libyalı tarafları anlaşmazlıkların çözümü için 10 gün içinde görüşmeye çağırdı BM Libyalı tarafları anlaşmazlıkların çözümü için 10 gün içinde görüşmeye çağırdı
Kaynak: AA

Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:22 Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu baba oldu
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 22:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement