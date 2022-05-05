Fethi Başağa, The Times gazetesindeki makalenin kendisine ait olmadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fethi Başağa, The Times gazetesindeki makalenin kendisine ait olmadığını açıkladı

05.05.2022 16:56
Fethi Başağa, The Times gazetesindeki makalenin kendisine ait olmadığını açıkladı

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, The Times gazetesinde ismiyle yayımlanan ve Rusya'nın Libya'ya müdahalesinin kınandığı makalenin kendisine ait olmadığını söyledi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, The Times gazetesinde ismiyle yayımlanan ve Rusya'nın Libya'ya müdahalesinin kınandığı makalenin kendisine ait olmadığını söyledi.

Fethi Başağa konuya dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi tarafından makalenin kendine atfedilmesine şaşırdığını belirten Başağa, "Umarım bu eski ve saygın gazete yanlış makaleler yayımlamaktan kaçınmak için gerçekleri araştırır." ifadelerini kullandı.

The Times, Fethi Başağa'nın adıyla 3 Mayıs Salı günü "Libya, Rusya'nın saldırganlığına karşı İngiltere'nin yanında yer almak istiyor" isimli bir makale yayımlamıştı.

Makaleye göre Başağa, Afrika'da Rusya'ya karşı direnebilmek için İngiltere'nin bir ortağa ihtiyaç duyması halinde bunu kendi hükümetinin sağlayabileceğini ifade ediyor.

The Times'tan konuya dair bir açıklama yapılmazken, makale siteden henüz kaldırılmadı.

YORUMLAR
500
İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı İngiltere'den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım İngiltere'den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım

England, Libya, Rusya, Times, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethi Başağa, The Times gazetesindeki makalenin kendisine ait olmadığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:02:44. #1.12#
SON DAKİKA: Fethi Başağa, The Times gazetesindeki makalenin kendisine ait olmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement