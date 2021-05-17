Fethi Pekin: Davanın hızlı ilerleyeceğini öngörüyorum

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 20'nci celsesinin ilk günü sona erdi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen celse sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ile kulüp avukatı Naim Karakaya açıklamalarda bulundu.

FETHİ PEKİN: 15 KİŞİNİN SAVUNMASI BUGÜN BİTTİ20'nci celsenin ilk günü hakkında konuşan Fethi Pekin, "Bu sabah başlayan 20'nci celsenin birinci günü sonuçlandı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşın bazı sanıkların ve müdafilerin savunmaları istendi. 15 kişinin savunması bugün bitti. Heyet, programladığı gibi gidiyor. Bugün kısa sürdü çünkü bu ilk programladığı günkü sanıkların tamamı bitti. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğini öngörüyorum. 20'nci celsenin ikinci günü yarın devam edecek" dedi.NAİM KARAKAYA: SON SÖZLERLE BERABER HÜKME ULAŞACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUMFenerbahçe Kulübü Avukatı Naim Karakaya ise "Mahkeme bir planlama yapmıştı. Bu planlamada hangi sanığı hangi gün dinleyeceğine ilişkin bir çizelge belirlemişti. Bu çizelgeye uygun olarak bugün sanıkların sorgularını yani son savunmalarını tamamladı. Biz de kulüp avukatları olarak 37 sayfalık davanın esasına dair iddialarımızı ve savcının esasa dair mütalaasına ilişkin görüşlerimizi bildirmiştik. 4 Haziran'a kadar her gün planlanan kişilerle savunma alarak devam edecek gibi gözüküyor. Sanık savunmalarından sonra kulüp olarak biz de yazılı verdiğimiz savunmanın sözlü açıklamasını yapacağız. Son sözlerle beraber hükme ulaşacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.