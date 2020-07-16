FETHİ PEKİN: FENERBAHÇE AKLANDIKTAN SONRA HAKLARINI SONUNA KADAR ARAYACAKTIR - Son Dakika

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 'nin 'futbolda sözde şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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