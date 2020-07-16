Fethi Pekin: Fenerbahçe aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacaktır (FOTOĞRAFLAR)
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda sözde şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.
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İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda sözde şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetti.
Duruşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Fethi Pekin açıklamalarda bulundu. Fethi Pekin yaptığı açıklamada, "Bugün sözde şike davasının Yargıtay 5'inci ceza dairesince usulü bozması neticesinde 13'üncü Ağır Cezaya gelen dosyanın ilk duruşması bugün yapıldı. Biz de Başkanımız, ben ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan ile davayı takip ettik. Sanıkların Yargıtay ilamına karşı diyecekleri soruldu. Kendileri beraat kararının onanmasını talep ettiler. Mahkeme usulü bozma kararına uydu. Bazı usulsüzlüklerin giderilmesi gerekecek. 23'üncüAğır Cezadaki dosyanın getirilmesine karar verdi. Bir de bazı sanıkların Aziz Yıldırım da dahil olmak üzere sanık demek de dilim varmıyor ama tabii hukuki süreçte bu sıfatlar geçerli. Tevfik taleplerini kabul etti, olumlu bir gelişme davanın yürümesi için. ve duruşmayı 6 Kasım'a erteledi. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreç çok uzun sürdü. İçerisinde de çok gariplikler ve tuhaf şeyler var. Biliyorsunuz tamamen Fenerbahçe'ye karşı yapılmış tuzak, kumpas, darbe girişimidir bu. Sonuna kadar mücadele ederiz. Beraat kararları da kesinleşecektir. Fenerbahçe aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacaktır" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:54 Kaynak: DHA
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