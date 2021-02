Fethi Pekin: "Geç tecelli eden adalet, adalet değil" - Son Dakika

Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kumpas davası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemizin suçsuz olduğunu, Fenerbahçemize kumpas kurulduğunu, tuzak kurulduğunu tescil edilmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi geç tecelli eden adalet, adalet değil" dedi.

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Kumpas Davası'nın 19. duruşma haftası başladı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen celseyi yerinde takip eden Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ile Kulüp Avukatı Naim Karakaya, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

PEKİN: "FENERBAHÇEMİZE KUMPAS KURULDUĞUNU, TUZAK KURULDUĞUNU TESCİL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Fethi Pekin, davada kasım ayının son derece hareketli geçtiğini hatırlatarak, "6 Kasım 2020 tarihinde Çağlayan'da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iki ayrı dosyadan beraat kararları çıktı. Son derece sevindiriciydi. Onun akabininde 9 Kasım'da Kumpas Davamız görülmeye başlandı. O da iki haftaydı ama biraz kısa kesildi. Şimdi de bugünden başlayıp 12 Şubat'a kadar aralıksız dava devam edecek. Her zaman dile getirdiğimiz gibi artık 5 senedir süre gelen bu davanın, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davanın bir an evvel karara çıkması, Fenerbahçemizin suçsuz olduğunu, Fenerbahçemize kumpas kurulduğunu, tuzak kurulduğunu tescil edilmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi geç tecelli eden adalet, adalet değil. Aynı şekilde 10 yıldır devam eden Sözde Şike Davası'nda artık Yargıtay aşamasının da sonlanmasını, oradan da kararın onanmasıyla o davanın da bir an evvel bitmesini istiyoruz. Bütün camiamızın beklentisi de bu doğrultuda" diye konuştu.

KARAKAYA: "FENERBAHÇEMİZ, TERTEMİZDİR, BEMBEYAZDIR"

Kulüp Avukatı Naim Karakaya ise, "Arada yakalamalar oluyor. Onlarla beraber 19. celsemize başlayacağız. İki haftalık bir maratonumuz var. Geçen celseyi covid dolayısıyla tam olarak tamamlayamamıştık. Bu celsede şu olacak, sanıklara ek savunma hakkı verildi. O da şu demek. Sanıkların eylemlerinin başka suçlar oluşturabileceği, ceza kanununda başka maddelere karşılık gelebileceği ile ilgili bir durum olduğu için sanıklara ek savunma hakkı verilmişti. Onlar tamamlanmış olacak. Biz Fenerbahçe olarak davanın esasına dair diyeceklerimizi söyleyeceğiz ve muhtemelen Cumhuriyet Savcısı davanın esasına dair görüşünü açıklayacak. Buna esas hakkında mütalaa diyoruz. ve daha sonraki celselerde yani bu iki haftalık süreçten sonra sanıkların son savunmaları alınarak süreç tamamlanmış olacak. Fethi Bey'in de ifade ettiği gibi 6 Kasım'da 3 Temmuz Fenerbahçe Davası'nın beraatı ile sonuçlandı ve o davanın kısa sürede kesinleşmesini bekliyoruz. ve o dava sonuçlanırken 'Kumpas' olgusundan bahsedilerek sonuçlandı. Yani bu soruşturma 'Kumpas' olgusuyla başlamıştır, adalet öngörüsüyle başlamamıştır; İllegal odaklarda planlanıp yürürlüğe konarak başlamıştır, dedim. Burada bazı sanıkları mahkeme tahliye ederken biz karşı çıkmıştık. Örneğin Soner Koç; bu davada tahliye olurken 'çocuğumu görmek istiyorum, sadece çocuğumu görmek istiyorum, parka gidip çocuğumu görmek istiyorum' derken sesini yurt dışından alıyoruz! Daha sonra Ramazan Haktan Helvacı, İbrahim Emre isimli sanıkları mahkeme tahliye ederken buna karşı çıktık ve bunların hepsine de yasal anlamda itirazlarımızı yaptık. Bu kişiler de Kapıkule'ye yakın bir noktada kaçarken yakalanıp tekrar tutuklandılar. Bu kişiler gerçek anlamda 'Kumpas' kurmadıklarını düşünüyorlarsa bu eylemleri mutlaka gerçekleştirmezlerdi ve kendilerini doğrudan yurt dışında örgütün kucağına doğru atmaya çalışmazlardı. O nedenle bu dava tüm Türkiye'deki hukuka inanan, hakka ve adalete inanan, masumiyete inanan herkesin davasıdır. Fenerbahçemiz, tertemizdir, bembeyazdır! İlk günkü gibi buradan da, kurulan kumpasın mahkumiyet kararıyla beraber, bu kararla beraber bunun tescili sağlanmış olacak. ve hiç kimsenin yanına hukuksuzluk kalmamış olacak. Tüm taraftarımızın buna inanmasını, buna güvenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

