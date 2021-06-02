Fethi Pekin: Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundum

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 20'nci celsesi görülmeye devam ediyor. 12'nci duruşması bugün görülen dava sonrasında Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kulüp avukatı Naim Karakaya ile Fesih Delidere, açıklamalarda bulundu. Fethi Pekin, "Fenerbahçe olarak söz sırası bize geldi. Bu sanıkların üzerine atılan suçlardan ötürü en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundum" dedi.

FETHİ PEKİN: CUMA GÜNÜ BAŞKANIMIZ DA BURADA OLACAK