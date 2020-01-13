Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Spor Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası - Son Dakika Spor

Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası

6 saat önce

Malatya Gençlik Federasyonu ve Malatya Ferdi Branşlar Spor Kulüpleri FederasyonuŞehit polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediği halı futbol turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi.

Fethi Sekin anısına halı saha turnuvası, System.String[]

Malatya Gençlik Federasyonu ve Malatya Ferdi Branşlar Spor Kulüpleri Federasyonu


Şehit polisimiz Fethi Sekin anısına düzenlediği halı futbol turnuvasının ödül törenini gerçekleştirdi. Yapılan törene Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Baskil Gençlik Spor Kulübü Başkanı Selahattin Omaç katıldı. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Şehit Fethi Sekin'i hiç bir zaman unutmayacaklarını belirterek, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti.


İl Müftüsü Veysel Işıldar da Türkiye'nin şehidi Fethi Sekin'i rahmet ve hayırla andıklarını ifade etti. - MALATYA

Ercan Dağdeviren, Fethi Sekin, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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