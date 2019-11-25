Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'den Vali Atik'e ziyaret

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Atik, Fethi Sekin'in her daim milletin yüreğinde yer alacağını söyledi.



Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için şehit olan asker ve polislerin hatırasının her türlü değerin üzerinde olduğunu kaydeden Atik, "Kahramanlığı ile milletimizin yüreğinde yer edinen aziz şehidimiz Fethi Sekin'i bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı ziyaretten dolayı Mehmet Zeki Sekin'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Vali Atik, ziyaret anısına Sekin'e Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.



Ziyarete AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de katıldı.