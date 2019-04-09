Son Dakika Haberleri: Fethi Sekin'in Babası, Sason'da Polislerle Bir Araya Geldi

Fethi Sekin'in Babası, Sason'da Polislerle Bir Araya Geldi

23 dakika önce

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan polis memurları ile bir araya geldi.

Fethi Sekin'in Babası, Sason'da Polislerle Bir Araya Geldi, System.String[]
İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan polis memurları ile bir araya geldi.

Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terörist saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Batman ve Sason'daki şehit yakınları ile birlikte Sason İlçe Emniyet Amirliği personelini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Mehmet Zeki Sekin, şehit yakınları ile birlikte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis memurlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Mehmet Zeki Sekin, Sason İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit polis memuru Fethi Sekin'in örnek polis olduğunu ifade etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Mehmet Zeki, Fethi Sekin, Sason, Güncel
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