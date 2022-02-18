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Son Dakika | Fethi Sekin'in bilirkişi olduğu trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Fethi Sekin'in bilirkişi olduğu trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı

18.02.2022 15:55

Son dakika haber: İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in bilirkişi olarak görev aldığı trafik kazası davası, Sekin'in de aralarında bulunduğu heyetin 2013'te hazırladığı rapor doğrultusunda karara bağlandı.

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in bilirkişi olarak görev aldığı trafik kazası davası, Sekin'in de aralarında bulunduğu heyetin 2013'te hazırladığı rapor doğrultusunda karara bağlandı.

Buca ilçesinde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında F.P'nin kullandığı taksi ile Gökhan Özkaya idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Otomobil sürücüsü Gökhan Özkaya hakkında "taksirle yaralama" suçundan 10. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davada her iki sürücü de şerit ihlali yapmadıklarını savunurken yargılama sürecinde bilirkişi raporu alınmasına hükmedildi.

Fethi Sekin'in de arasında olduğu 3 kişilik heyet, 2013 yılında, kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırladı. Raporda kusurun taksi şoföründe olduğu belirtildi.

Sekin'in raporunun ardından bu kez taksi sürücüsü F.P. hakkında da "taksirle yaralama" suçundan dava açıldı.

Adli Tıp Kurumundan 3 kez rapor istenirken, gelen raporlarda hangi sürücünün kusurlu olduğu tespit edilemedi.

Sulh ceza mahkemelerinin kaldırılmasıyla İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesine taşınan davada her iki sürücünün de beraatine hükmedildi.

Beraat kararının taraflarca temyize taşınmasının ardından Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 2020 yılında kararı bozup dosyayı yerel mahkemeye tekrar gönderdi.

İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Sekin'in hazırladığı bilirkişi raporu da göz önünde bulundurularak, Gökhan Özkaya'nın beraatine, taksi şoförü F.P'nin ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Beraat eden Özkaya

Gökhan Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararla sonunda adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Fethi Sekin'in hazırladığı raporla mahkemeyi kazandıkları için gururlu olduklarını ifade eden Özkaya, "Vatan için bunca şeyi yapmış bir insanın bizim için de doğru kararda yıllar önce bulunması benim ve ailem için gurur verici. Kazandık, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." dedi.

Özyakaya'nın Avukatı Fikret Atbaş ise "Yargılama aşamasında rapor alınmasını istedik ve dosya bilirkişiye gitti. Bilirkişi de şans eseri 2013 de merhum Fethi Sekin oldu. Fethi bey bizim anlatmaya çalıştığımız konuları çok iyi irdeledi ve müvekkilimin aracının şerit ihlalinin fizik kurallarına aykırı olduğunu beyan etti." ifadelerini kullandı.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu, 19 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika | Fethi Sekin'in bilirkişi olduğu trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı
Son Dakika | Fethi Sekin'in bilirkişi olduğu trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı
Son Dakika | Fethi Sekin'in bilirkişi olduğu trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fethi Sekin'in bilirkişi olduğu trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika


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