Fethi Sekin'in Kahramanlığı Unutulmaz"

İzmir'de 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in arkadaşı ve Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin"e sahip çıkan İdris Yavuz, kahramanlığıyla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran meslektaşıyla gurur duyuyor.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen ve kahramanlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran Fethi Sekin, şehadetinin 2. yılında anılacak.



Sekin'in arkadaşı polis memuru İdris Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010-2017 arasında belli dönemlerde İzmir Adliyesi önünde Sekin ile görev yaptığını söyledi.



Bir polis olarak Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlığı unutamadığını anlatan Yavuz, onun yaptığı müdahale sayesinde adliyenin büyük bir faciadan kurtulduğunu aktardı.



İzmir halkının Fethi Sekin'e minnettar olduğunu vurgulayan Yavuz, "O hain saldırıyı unutmadık, unutturmayacağız. O hainlere diyorum ki 'bir Fethi Sekin gider, bin Fethi Sekin geldi." dedi.



Fethi Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin"e sahip çıkan İdris Yavuz, Sekin ile "Zeytin" arasındaki dostluğa yakından şahit olduğunu söyledi.



Yavuz, "Zeytin"in 12 yaşında olduğunu ifade ederek, "Zeytin artık yaşlandı. Geçen ay rahatsızlığı artınca yapılan muayenede kanser teşhisi kondu. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Derneği ameliyat yaptırmak istedik ama biz masada kalır korkusuyla burada yaşasın, ne kadar ömrü varsa burada geçirsin diye düşündük." diye konuştu.



İdris Yavuz, "Zeytin"in yaşlılığa bağlı olarak gözlerinin az gördüğünü, bu nedenle onun kendisini sesiyle tanıdığını ifade etti.



Görev yerinin değişmesine rağmen haftanın belli günleri "Zeytin" ile ilgilenmek için adliyeye geldiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:



"Zeytin, Sekin'in anıtı önünde nöbet tutuyor. Halk sahiplenmek istedi ama onun istediği tek yer İzmir Adliyesinin C Kapısı'nda bulunan betonlar. Ömrünün sonuna kadar Zeytin, onun anıtı önünde nöbet tutacak."



"Zeytin" adliyenin önünden ayrılmıyor



Şehit polis Fethi Sekin'in 12 yıl önce adliye yakınlarında yeni dünyaya gelmişken sahiplenip "Zeytin" adını verdiği köpek, görev yaptığı süre boyunca kahraman polisi hiç yalnız bırakmadı.



Hain saldırının gerçekleştiği gün bile Sekin'in yanında olan "Zeytin", kahraman polisin şehit olmasının ardından düzenlenen anma törenlerinde de İzmir Adliyesinin C Kapısı'ndan ayrılmadı.



Bakımını bir dönem Sekin ile aynı yerde çalışan İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İdris Yavuz'un üstlendiği "Zeytin", üzücü olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala adliyenin çevresinde yaşamaya devam ediyor.



Gününü, Sekin'in şehit olduğu C Kapısı yakınlarında ve kahraman polisin geçen sene aynı yere yaptırılan anıtının olduğu yerde geçiren "Zeytin", adliyeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

