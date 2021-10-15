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Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş - Son Dakika

Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş

15.10.2021 08:23

İzmir'de polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu hain adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği belirlenip yakalanan ve önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso'nun ifadesinde, saldırıda kullanılan mühimmatların tatlı kutularında İzmir'e getirildiği açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriyeli PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da ifade edildi. Delil Hıso, önceki gün polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hıso tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Terörist Delil Hıso'nun ifadesi de ortaya çıktı. Baskı sonucu YPG'nin Hebat Kampı'nda eğitim aldığı belirtilen Hıso'nun çukur eylemlerinde barikat kurup, Ahmet Kaya Köprüsü'nün patlatılmasında kullanılan bombaları getirdiğini söylediği öğrenildi. Hıso'nun ifadesinde Kızıltepe'de bir tekstil firmasında çalışırken patronun yeğeni A.Ö. ile İzmir'e okul arkadaşı Fadi Yusuf'un yanına gitmeye karar verdiklerini ve numarasını ailesinden bulup iletişime geçtiklerini belirtip, "Yusuf, otobüs bileti aldıktan sonra haber vermemi istedi. Terminale geldikten sonra Yusuf'u aradım. Bana, üzerimdeki giysileri sordu. Sonra yanımıza elinde 5 tatlı kutusu olan İbrahim Hamo geldi. Hamo, otobüste hangi koltuklarda oturduğumuzu sordu. Sonra tatlı kutularını koltuklara bıraktı. Ardından da Yusuf'a iletilmek üzere bin lira verdi" dediği de yer aldı. Hıso'nun, kutuların içinde ne olduğunu sormasına rağmen Hamo'nun ısrarla açılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği de ifadede yer aldı.

"İZMİR'İ PATLATACAĞIZ"

İzmir'de kendilerini Fadi Yusuf"un yanı sıra 'Fener' ve 'Sekvan' isimli kişilerin karşıladığını belirten Hıso'nun, "Buca ilçesinde evde kaldık. Bir süre sonra kutular açıldı. Üst taraflarında tatlı, altlarında ise ayrı vaziyetlerde 150 Kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcısı ve el bombası vardı. Görünce şaşırdım ve Fadi'ye bunları sordum. O da bana, 'İzmir'i patlatacağız' dedi. Sonrasında kutuları yokuş bir yerde oturan 'Azad' isimli birinin evine götürüp, verdik. Bir hafta kaldıktan Kızıltepe'ye döndüm" dediği öğrenildi.

İzmir'den döndükten sonra Fadi Yusuf ile irtibat kurmadığını belirten Hıso'nun daha sonra yaşananları ise şöyle anlattığına yer verildi:

"2017 yılının ortalarında Yusuf'un kendisini arayıp, 'İzmir'de adliyeye eylem yaptık. Bir polis öldü. Onun için buradan gidiyorum. Azad'ı alırlarsa ben de açığa çıkarım. O nedenle Kamışlı'ya gidiyorum' dediğini söyledi."

Öte yandan 2. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü mensubu Delil Hıso'nun ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama emri verilmesi talebini uygun buldu.

Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş
Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş
Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş

Fethi Sekin, Terörist, İzmir, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında içeri sokulmuş - Son Dakika
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