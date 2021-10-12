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Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı - Son Dakika

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı

12.10.2021 14:45

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem sonrasında ölü ele geçirilen 2 teröristin bulunduğu bölge ve üst aramasında ele geçirilen el bombaları, TNT bomba malzemeleri ve kalaşnikof marka tüfek fişeklerini Mardin'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya operasyon düzenlendi.

Suriye uyruklu terör örgütü mensubu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso 4 Ekim'de gözaltına alındı. İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi.

SALDIRILARDA PARMAĞI VARMIŞ

Şüphelinin ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine yönelik 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği saptandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı

Fethi Sekin, İzmir, Şehit, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı - Son Dakika
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