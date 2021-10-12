Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem sonrasında ölü ele geçirilen 2 teröristin bulunduğu bölge ve üst aramasında ele geçirilen el bombaları, TNT bomba malzemeleri ve kalaşnikof marka tüfek fişeklerini Mardin'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya operasyon düzenlendi.

Suriye uyruklu terör örgütü mensubu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso 4 Ekim'de gözaltına alındı. İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi.

SALDIRILARDA PARMAĞI VARMIŞ

Şüphelinin ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine yönelik 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği saptandı.