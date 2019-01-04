Fethi Sekin Ölmez İki Yaşında

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde Hidayet ve Fadimana Ölmez çiftinin, İzmir
'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin
'in ismini verdikleri bebekleri 2 yaşına bastı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK
tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 2. yılında, Hidayet ve Fadimana Ölmez çiftinin ismini verdikleri çocuklarını ziyaret ederek, hem Fethi Sekin'i andı hem de ismi verilen Fethi Sekin Ölmez'in doğum gününü kutladı.
Selvili Mahallesinde müstakil evde ikamet eden aileyi ziyaret eden polisler, iki yaşına basan çocukları Fethi Sekin Ölmez'e aldıkları hediyeleri verip, üzerinde "İyi ki Doğdun Fethi Sekin" yazılı doğum günü pastasını kesti.
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki
Sekin ve polis memuru oğlu Fikret Sekin, 21 Mart
2017'de Hidayet ve Fadime Ölmez çiftini evinde ziyaret etmiş ve bebeğe altın takmıştı.