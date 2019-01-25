Fethi Sekin Şehir Hastanesi Bölgeye Hizmet Veriyor
3 saat önce
Türkiye'nin 6. şehir hastanesi olarak Elazığ'da hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesinin modern hizmet ve son teknoloji cihazlarıyla bölge illerine hitap ettiği bildirildi.
Türkiye
'nin 6. şehir hastanesi olarak Elazığ
'da hizmet veren Fethi Sekin
Şehir Hastanesinin modern hizmet ve son teknoloji cihazlarıyla bölge illerine hitap ettiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern ve kaliteli sağlık hizmetiyle vatandaşlardan büyük ilgi gören şehir hastanesinin başta Tunceli
, Bingöl
ve Muş
olmak üzere çevre illerdeki hastalar tarafından tercih ediliyor. Avrupa
standartlarının üzerinde bir donanıma sahip olan hastane ortaya koyduğu hizmet ile hasta ve hasta yakınlarının da teveccühünü kazandı.
Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk
, 1 Ağustos 2018'de hizmete giren hastanenin yaklaşık 6 aylık bir zaman dilimini geride bıraktığını ve geçen sürede hizmet kalitelerini daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Bölgede son teknoloji ve ilk olma özelliği taşıyan cihazlarla modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Açıldığı günden itibaren hem hasta memnuniyetini hem de hasta sayısını üst düzeye çıkarmak gibi bir hedefi olan hastanemizde şu an için yatak doluluk oranımız üst seviyelerde. Kış şartlarında olmamıza rağmen yatak doluluk oranımızın üst seviyelerde olması hastalarımızın bize gösterdiği teveccüh nedeniyledir. Ulaşım konusunda çok ciddi sorunlar yaşamamaktayız ve her geçen gün hastalarımızın memnuniyet oranını artırmaktayız. Yüksek konforlu hastanemizde tüm halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:30 Kaynak: AA
Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada
Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron