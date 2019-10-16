Son Dakika Haberleri: Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi
Son Dakika Güncel Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi

9 dakika önce

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 16 yataklı Onkoloji servisi hizmete girdi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi, System.String[]

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 16 yataklı Onkoloji servisi hizmete girdi.


Elazığ ve çevre illere hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 16 yataklı Onkoloji servisi hizmete girdi. İçerisinde bulunan banyo, tuvalet, televizyon, mini buzdolabı ve refakatçi koltuğu gibi donatılar bulunan odalarda, hastalar otel konforunda tedavi görecek. Servisin hasta kabulüne başladığı ve immünoterapi tedavi yönteminin de sunulmaya başlandığı bildirildi.


Onkoloji servisinin hasta kabulüne başladığını belirten Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, "Hastanemizde sunmakta olduğumuz kemoterapi hizmetlerini, çok ferah ve tüm detayları düşünülmüş bir ortamda sunmaktayız. Son olarak bu hizmetlerin sunulmasına büyük katkı sunacağını düşündüğümüz 16 yataklı bir onkoloji servisi açtık. Bu sayede yatarak tedavi görmesi gereken hastalarımızda sorunsuz bir şekilde hizmet alabilecekler. Çok iyi bir merkezden gelen Tıbbi Onkoloji Uzmanımız ile Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan immünoterapi tedavi yöntemini hastanemizde sunmaya başladık" dedi.


Tüm ilaçların robotlar yardımıyla hazırlandığını vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Birol Yıldız, "Hastanın ihtiyacı olan tam dozda ve steril bir ortamda hazırlanıyor. Kanser hastalarının, tedavi gördükleri süre boyunca kendilerini evlerinde hissetmeleri için de tüm çabayı gösteriyoruz. Hastalara aile sıcaklığında hizmet sunuyoruz. Tüm ihtiyaçlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
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