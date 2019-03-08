Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı Hizmete Girdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uyku laboratuvarının hizmete girdiği bildirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uyku laboratuvarının hizmete girdiği bildirildi.



Fethi sekin Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte yeni yerinde hizmet vermesi planlanan uyku laboratuvarı yapılan çalışmaların sonuçlanması ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile hasta kabul etmeye başladı.



Uyku laboratuvarının uyku bozukluklarının tanısında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Şenel Öner " Hastanemizin taşınması birlikte uyku laboratuvarının hizmete açılması için gerekli çalışmaları başlattık. Uyku laboratuvarımızın donanımlarını hazırlayıp ve ruhsat onayını aldıktan sonra hasta kabul etmeye başladık. 4 nitelikli oda ve yataktan oluşan laboratuvarımız ilimize ve bölgemize hizmet etmek üzere yeniden tasarlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Halkımıza sunduğumuz kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerini en üst seviyeye taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir "dedi. - ELAZIĞ

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