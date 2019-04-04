Son Dakika Haberleri: Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne Hekim Takviyesi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne Hekim Takviyesi

57 dakika önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sağlık kadrosunun güçlendirilmesine yönelik hekim ataması yapıldığı bildirildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne Hekim Takviyesi, System.String[]
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sağlık kadrosunun güçlendirilmesine yönelik hekim ataması yapıldığı bildirildi.


Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, sağlıkta yeni bir hizmet anlayışıyla bölgede kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunan hastanenin sağlık kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla uzman ve yandan uzman hekim ataması yapıldığını belirtti.


Sağlık alanında tamamen erişilebilir olmayı hedefleyen hastanenin ataması yapılan hekimlerin görevlerine başladığı ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:


"Amacımız tüm ileri branşlarda sağlık hizmeti sunmaktır. Branş sayımızı artırarak başka kurumlara ve illere sevk oranlarını minimize etmeyi ve sağlık turizmine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda tüm yönetim kademesi ve sağlık çalışanlarımız olarak yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılan 3 cerrahi onkoloji uzmanı, çocuk gastroenteroloji uzmanı, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı, jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı, tıbbi genetik uzmanı ve çeşitli branşlarda uzman hekimlerin hastalara hizmet vermeye başladığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:12 Kaynak: AA

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