Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağrı şikayeti bulunan hastalara algoloji kliniğinde sağlık hizmeti - Son Dakika

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağrı şikayeti bulunan hastalara algoloji kliniğinde sağlık hizmeti

06.04.2021 17:01
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağrı şikayeti bulunan hastalara algoloji kliniğinde sağlık hizmeti, System.String[]

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağrı şikayeti bulunan hastalara algoloji kliniğinde (ağrı kliniği) hizmet veriliyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağrı şikayeti bulunan hastalara algoloji kliniğinde (ağrı kliniği) hizmet veriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, çeşitli hastalıkların tedavisine yönelik her geçen yıl standartlarını daha da arttıran şehir hastanesinde son dönemde hizmete alınan klinikte görevli algoloji yan dal uzmanının, rahatsızlıklara bağlı olarak görülen ağrıları değerlendirilip buna yönelik tedavi gerçekleştirerek hastanın yaşam kalitesini yükselttiği bildirildi.

Algoloji kliniğine, bel ve boyun fıtığı olup ameliyat ile tedavi planlanamayan hastalar, bel ve boyun fıtığı tedavisi için ameliyat geçirip ağrısı geçmeyen hastalar, diz ve omuz ağrısı olan hastalar, yaygın kas ağrısı olup ilaç tedavisi ve fizik tedaviden fayda görmeyen hastalar, diyabet hastalığına bağlı kronik ağrılar yaşayan hastalar, damar tıkanıklığına bağlı kronik ağrılar gibi şikayetleri olanlar ile son dönem kanser hastalarının başvurabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen algoloji uzmanı Dr. Meltem Kanar, klinikte kronik ağrıları olan hastaların tedavisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kronik ağrının iş ve aile hayatında ciddi problemlere yol açabilen ve bu nedenle hayat kalitesinde azalmaya neden olan toplumda sık görülen bir sorun olduğunu ifade eden Kanar, şunları kaydetti:

"Hastanemiz bünyesinde hizmet veren ağrı kliniğinde, sosyal hayatımızı sekteye uğratan uzun süreli ağrıları kişi bazında inceleyerek çözüme ulaştıracak tedavileri planlamaktayız. Kliniğimize başvuran hastalar kronik ağrısı olan ve söz konusu ağrıya neden olan hastalığın tedavisi için cerrahi tedavi protokolü uygulanamayan veya cerrahi tedaviye rağmen ağrıları olan hastalardır. Uzun süreli kas ve eklem ağrıları, kronikleşen bel ağrıları, ameliyat düşünülmeyen boyun ve bel fıtığı ağrıları, geçirilmiş operasyon sonrası görülen ağrılar, nöropatik ağrılar olarak adlandırdığımız özellikle diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok nedenle görülen sinir harabiyetine bağlı ağrılar, polikliniğimizde değerlendirilip ağrıya yönelik tedavileri planlanmaktadır. Amacımız kişinin var olan ağrısını azaltarak hayat kalitesini yükseltmektir."

Algoloji kliniğinde ayrıca migren, küme, gerilim, nevralji gibi baş ağrıları, boyun ve kol ağrıları, bel ve bacak ağrıları, eklem ağrıları, fibromiyalji, zona, kanser ağrıları, periferik damar hastalığına bağlı ağrılar gibi ağrılı durumların tedavisinin yapıldığını aktaran Kanar, "Bazı girişimsel işlemlerimizi ameliyathane ortamında yapmaktayız. Ameliyathanelerimiz modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış, enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemlerine ve yapıya sahiptir. Bu sayede uyguladığımız girişimsel tedavi işlemlerini güven içerisinde yapabiliyoruz. "

Fethi Sekin, Kanser, Elazığ, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağrı şikayeti bulunan hastalara algoloji kliniğinde sağlık hizmeti - Son Dakika


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