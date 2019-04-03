Son Dakika Haberleri: Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Hpv Semineri

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Hpv Semineri

1 saat önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına Human Papiloma Virusü (HPV ) semineri verildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Hpv Semineri, System.String[]
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına Human Papiloma Virusü (HPV ) semineri verildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Elazığ İl Temsilciliği işbirliğiyle HPV konusunda farkındalık oluşturmak ve hastane çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve derneğin il temsilcisi Uz. Dr.Müge Özgüler,HPV virüsü, korunma yolları ve aşısı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

HPV virüsünün kadınlarda Rahim Ağzı Kanserine sebep olabildiğini vurgulayan Uz.Dr.Müge Özgüler "HPV'nin insanlarda vücut siğilleri, genital siğiller ve özellikle rahim ağzı kanserine sebep olan bir virüstür. Bugün düzenlediğimiz seminerde bu virüs hakkında bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu virüs özellikle kadınlarda enfeksiyon oluşturduktan yıllar sonra rahim ağzı kanserine sebep olmaktadır. Bundan korunmak için en etkili yol kadınların her yıl mutlaka SMEAR testi yaptırmalarıdır. Bu test yapıldığı zaman virüsün oluşturduğu enfeksiyon kanser aşamasına gelmeden tespit edilir ve gereken tıbbi müdahalelerle kanserleşme engellenebilir. Ayrıca HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın bir diğer yolu da aşı olmaktır. HPV aşısı ile enfeksiyonlar ve HPV ilişkili rahim ağzı kanseri önlenebilmektedir" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:52 Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Elazığ, Fethi Sekin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Hpv Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]