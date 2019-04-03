Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Hpv Semineri

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına Human Papiloma Virusü (HPV ) semineri verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına Human Papiloma Virusü (HPV ) semineri verildi.



Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Elazığ İl Temsilciliği işbirliğiyle HPV konusunda farkındalık oluşturmak ve hastane çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve derneğin il temsilcisi Uz. Dr.Müge Özgüler,HPV virüsü, korunma yolları ve aşısı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



HPV virüsünün kadınlarda Rahim Ağzı Kanserine sebep olabildiğini vurgulayan Uz.Dr.Müge Özgüler "HPV'nin insanlarda vücut siğilleri, genital siğiller ve özellikle rahim ağzı kanserine sebep olan bir virüstür. Bugün düzenlediğimiz seminerde bu virüs hakkında bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu virüs özellikle kadınlarda enfeksiyon oluşturduktan yıllar sonra rahim ağzı kanserine sebep olmaktadır. Bundan korunmak için en etkili yol kadınların her yıl mutlaka SMEAR testi yaptırmalarıdır. Bu test yapıldığı zaman virüsün oluşturduğu enfeksiyon kanser aşamasına gelmeden tespit edilir ve gereken tıbbi müdahalelerle kanserleşme engellenebilir. Ayrıca HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın bir diğer yolu da aşı olmaktır. HPV aşısı ile enfeksiyonlar ve HPV ilişkili rahim ağzı kanseri önlenebilmektedir" dedi. - ELAZIĞ

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