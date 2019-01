Fethi Sekin ve Musa Can Anısına Lokma Döktürdüler

Terör örgütü PKK tarafından İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen menfur bombalı eylemi zamanında fark ederek müdahalede bulunarak şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can şehadetinin ikinci yılında Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği tarafından da unutulmadı.Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), İzmir Adliyesine silahlı ve bombalı saldırı düzenlemek için gelen teröristlere karşı canını ortaya koyarak şehit düşen, çok sayıda kişinin canını kurtaran kahraman polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda yaşamını yitiren Musa Can için Konak Meydanı ve Adliye C Kapısı önünde lokma döktürdü.TAYDER Genel Başkanı Muhammed Gömük, yaptığı açıklamada, "TAYDER, tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadeleye girişmiş gönüllü bir sivil toplum hareketi olmasının yanı sıra, güvenlik güçleri ile de daima eş güdüm ve iş birliği içinde çalışmayı ilke edinmiş milli bir oluşumdur. Söz konusu misyonumuz uyarınca şehit polis Fethi Sekin ve Musa Can'ın aziz hatırasını daima canlı tutmaya ve geride kalanlarına yardımcı olmaya çalışacağız. Lokma döktürme etkinliğimiz, her ne kadar sembolik olsa da bu vesile ile tüm emniyet güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Emniyet mensuplarının şehadeti bizleri derinden yaralamaktadır. Bu elim hadiselerinin sonlanması en büyük dileğimizdir. Şehidimize rahmet ve ailesine sabırlar temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR