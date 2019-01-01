Son Dakika Haberleri: Fethi Yaşar Alışveriş Yapan Vatandaşlarla Buluştu

Fethi Yaşar Alışveriş Yapan Vatandaşlarla Buluştu

31 dakika önce

Her fırsatta Yenimahalle sokaklarına çıkarak hem halkın hem de vatandaşların halini hatırını soran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin en kalabalık toptan gıda satış yerlerinden biri olan City Gross'u ziyaret etti.

Fethi Yaşar Alışveriş Yapan Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Her fırsatta Yenimahalle sokaklarına çıkarak hem halkın hem de vatandaşların halini hatırını soran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin en kalabalık toptan gıda satış yerlerinden biri olan City Gross'u ziyaret etti.

Ziyarette alışveriş yapan vatandaşların arasına giren Yaşar, Yenimahalleliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Başkan Yaşar'ı karşılarında görünce çok mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, Yaşar ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlara "Yenimahalle'yi birlikte yönetiyoruz" diyen Fethi Yaşar, "Sizlerin ve esnafımızın taleplerini önemsiyoruz. İlçemizi kapalı kapılar ardında değil, vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Sizler için çalışıyoruz, sizlerin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle için uğraş veriyoruz. Çok yol katettik, yine birlikte yolumuzda devam edeceğiz. Belediye başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Benim sevdam Yenimahalle sevdası" dedi.

Ziyaretin sonunda Yaşar'a City Gross çalışanları tarafından çiçek takdim edildi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Yaşar, marketten alışveriş de yaptı. Sıradan bir vatandaş gibi kasa sırasına giren Başkan Yaşar, "Bende içinizden biriyim" diyerek kendisine sırasını vermek isteyen vatandaşların teklifini kabul etmedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

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