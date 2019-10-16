Son Dakika Haberleri: Fethi Yaşar'dan Demetevler'e Otopark Müjdesi
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Fethi Yaşar'dan Demetevler'e Otopark Müjdesi

2 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım'ı ve Yönetim Kurulu'nu ağırladı.

Fethi Yaşar'dan Demetevler'e Otopark Müjdesi, System.String[]

Yenimahalle Belediyesi'nin çalışmaları ve ilçenin gelişimi hakkında bilgi veren Başkan Fethi Yaşar, TÜGİAD Ankara Şubesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç iş adamlarına her zaman kapısının açık olduğunu belirten Başkan Yaşar "Ankara için birlikte yapılacak çok iş var. Sizlerle her zaman el ele olmak bizlere güç verecektir" dedi. Demetevler'in ulaşım sorununa da değinen Yaşar "Demetevler mahallesine kazandıracağımız çok katlı otopark sayesinde bölgenin trafik sorununa çare olacağız. Demetevler Bölgesi'nde işi olan vatandaşımız ve ev sahipleri araçlarını güvenli bir şekilde bu parka koyabilecekler" dedi.

Gençlere Özel Proje Müjdesi

Gençler ve çocuklar için bugüne kadar pek çok proje hayata geçirdiklerini anımsatan Fethi Yaşar "Yeni dönemde gençlerimiz ve çocuklarımız için birçok projeye imza atacağız. Batıkent bölgesine 24 saat açık nöbetçi kütüphane, 5 yeni etüd merkezi yapacağız. Doğada Eğitim ve Yaşam Merkezi, Ana Kucağı Eğitim Merkezi, oyun sokağı, Planetaryum ve Uzay Evi, e- dershane, e- spor, açık hava kütüphanelerini, 24 saat açık olacak Minik adımlar Misafirhane ve Bakımevi, 5 yeni kreş ve gündüz bakımevi projelerini de vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Zafer Yıldırım'ın teşekkür plaketi takdimi ile son bulan ziyarette, Fethi Yaşar genç iş adamlarına teşekkürlerini iletti.

Yenimahalle Belediyesi, Zafer Yıldırım, Fethi Yaşar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:04 Kaynak: Bültenler
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