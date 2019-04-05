Son Dakika Haberleri: Fethi Yaşar Mazbatasını Aldı

Fethi Yaşar Mazbatasını Aldı

26 dakika önce

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde üçüncü kez Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Fethi Yaşar Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde üçüncü kez Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Yenimahalle'de oyların yüzde 58,35'ini alan Yaşar, Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda coşkulu kalabalığın alkışları arasında mazbatasını Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dursun Genel'in elinden aldı. Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de 10 senedir yaptığım gibi yine tüm Yenimahallelilerin belediye başkanı olarak herkese kucaklamaya devam edeceğim. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu Yenimahalle'de gerçekleştirdik, Türkiye'de de tesis edeceğiz. Bu ülke ancak sorunlarını birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aşabilir. Herkes sorumluluğunu bilirse halk kazanır. Halkın kazandığı yerde refah olur. Refahın olduğu yerde de huzur olur. Yenimahalle'de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan her vatandaşımıza eşit davranmaya, her mahallemize eşit hizmet götürmeye, kaynaklarımızı halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Benim sevdam Yenimahalle. Bana üçüncü kez bu görevi layık gören tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:05 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yenimahalle, Fethi Yaşar, Politika
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