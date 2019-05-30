Son Dakika Haberleri: Fethin 566. yılında anlamlı etkinlik
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Fethin 566. yılında anlamlı etkinlik

1 saat önce

Düzce Belediyesi Ramazan Sokağı İstanbul'un Fethinin 566. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Fethin 566. yılında anlamlı etkinlik, System.String[]
Düzce Belediyesi Ramazan Sokağı İstanbul'un Fethinin 566. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Anıtpark'ta hazırlanan Ramazan Sokağı sahnesinde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı dolayısıyla Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından "İlahi Dinletisi ve İstanbul'un Fethi Özel Programı" düzenlendi. İstanbul'un fethinin bir kısmını canlandıran öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış alırken etkinlik süresince duygu dolu anlar da yaşandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:45 Kaynak: İHA
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