Fethin İsimsiz Kahramanları Gün Yüzüne Çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), tarih boyunca İstanbul'un fethi için mücadele eden şehit ve gazilere ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.
İBB Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün projesi çerçevesinde, İstanbul genelinde 4 yıl sürdürülen çalışmada, toplam 1084 tarihi türbe, hazire ve kabir yeri gün yüzüne çıkarıldı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, projede alim, evliya, asker gibi şehit ve gazilere ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için 2015 yılı Nisan ayında envanter çalışması başlatıldı. Daha sonra projenin kapsamı genişletilerek Osmanlıya ait türbe, hazire ve kabir yerleri de dahil edildi. Arşiv araştırmaları ve yerinde tespit çalışmalarıyla bütüncül bir inceleme süreci yürütüldü. Çalışmalar kapsamında konuyla ilgili yazılı ve görsel kaynakların yanı sıra uluslararası literatürler de tarandı.
Yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar neticesinde 1084 tarihi türbe, hazire ve kabir yeri bulundu. Envanter çalışmasına başlamadan önce ilgili tüm kamu kuruluşlarındaki bilgilere göre, il genelinde toplam 589 tescilli türbe, hazire ve kabir yeri olduğu biliniyordu. İBB'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde tespit edilen eserlerin toplamı 1673'e yükseldi. Bu eserlerin arasında 328 tu¨rbe, 726 hazire, 286 kabir yeri, 322 içerisinde Osmanlı mezar taşı olan mezarlık ve 11 şehitlik yer alıyor.
Çalışma kapsamında ayrıca, İstanbul'da en çok türbe, hazire ve kabir yerinin ise yüzde 38'lik oranla Fatih
'te olduğu ortaya çıktı. Fatih'i sırasıyla Eyüpsultan, Üsküdar
ve Beyoğlu
takip etti. Bu 4 ilçede yer alan eserler 4 ayrı cilt halinde toplanarak kitaplaştırıldı. Eserler hakkında belgesel de çekildi.
İBB, yeni bulunan eserlerin restore edilmesi için çalışmalara başladı.
Proje kapsamında hazırlanan belgesel ve kitaplar, 15 Mart Cuma günü Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla tanıtılacak.